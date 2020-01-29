«قومي الإعاقة» يشارك في ورشة كتاب ديزي بمعرض الكتاب

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأربعاء؛ في ورشة عمل تجربة كتاب "ديزي الناطق" للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية المصرية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال هذا العام.وخلال الورشة قام الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بتجربة كتاب "ديزي" الناطق، من خلال الاستماع لعدد من الكتب المقرؤة ضمن حوالي 8 كتب معظمهم للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، وتجاوب عدد كثير من الأطفال المشاركين مع منظمي الورشة، مقدمين عددًا من المقترحات حول هذه التجربة.ويعد كتاب "ديزي" الناطق حل تقني لتوفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهل ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المنشورة تم تطويرها ومتابعتها عن طريق إتحاد شراكات كتاب النظام المعلوماتي الرقمي "ديزي"، والذي أنشى عام 1996، ويتمتع بمزامنة الصوت مع النص، وسهولة التصفح، فضلًا عن إمكانية تعديل سرعة النص وإمكانية استخدامه مع مجموعة متنوعة من الواجهات مثل شاشة برايل، إضافة إلى إمكانية استخدامه مع عدد مختلف من الأجهزة كالكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.