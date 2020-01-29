الديهي: أردوغان أول رئيس مسلم يزور قبر مؤسس إسرائيل
الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:15 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو أول المتاجرين بالقضية الفلسطينية، واستعرض فيديوهات لزيارته لإسرائيل.
وأضاف الديهي خلال حلقة برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten»: «أردوغان قام بزيارة إسرائيل أثناء تولي شارون رئاسة الوزراء، وهو أول من اعترف بدولة إسرائيل وأن القدس عاصمة لها قبل أمريكا بعشر سنوات».
وتابع: «أردوغان أول رئيس مسلم يقوم هو وزوجته بزيارة قبر مؤسس إسرائيل هرتزيل ومتحف الهولوكوست».
وأضاف الديهي خلال حلقة برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten»: «أردوغان قام بزيارة إسرائيل أثناء تولي شارون رئاسة الوزراء، وهو أول من اعترف بدولة إسرائيل وأن القدس عاصمة لها قبل أمريكا بعشر سنوات».
وتابع: «أردوغان أول رئيس مسلم يقوم هو وزوجته بزيارة قبر مؤسس إسرائيل هرتزيل ومتحف الهولوكوست».