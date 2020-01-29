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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طارق الشناوي يكشف سبب عدم إنتاج أعمال هادفة (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:13 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفترة المقبلة يجب أن يكون المناخ مناسبا لإنتاج أغاني وأعمال هادفة بخلاف ما يُقدم حاليًا، مضيفا «نُبدد طاقتنا في مطاردة الأعمال الرديئة».

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر في القلب» مع الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر عبر فضائية «المحور» أن المناخ المُسيطر حاليًا لا يُشجع على إنتاج أعمال هادفة وقوية، مشيرًا إلى أننا نشعر بالمأساة عندما يختفي البديل الجيد ونجد أعمالًا غير هادفة مسيطرة على المناخ الفني والثقافي.

وأكد أن أم كلثوم وعبدالوهاب كان لهم أغاني خفيفة وليس معنى خفيفة أنها تُقلل من شأنهم، لافتًا إلى أن المشكلة الرئيسية لا تمكن في وجود أغنية أو كليب يُسبب مشكلة؛ ولكن المشكلة الحقيقية تمكن في أن الفن الجميل لا يوجد له مناخ صحي مناسب لكي يتواجد حاليا في الوقت الحالي.

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