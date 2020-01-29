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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«معرض الكتاب» يحتفي بمئوية الفنانة الكبيرة زوزو نبيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:22 م
زوزو نبيل
زوزو نبيل
أ.ش.أ
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أحيا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، الأربعاء، مئوية الفنانة القديرة الراحلة زوزو نبيل خلال ندوة شارك فيها عدد من نقاد الفن الذين أكدوا أنهم من محبّي الفن الراقي والمميز الذي قدمته الفنانة الراحلة صاحبة الأداء الرائع والمختلف.

وقال الناقد الفني إلهامي سمير"إن زوزو نبيل صاحبة تاريخ فني طويل، ويكفي أنها سجلت 886 حلقة في الإذاعة من مسلسل"ألف ليلة وليلة"، وأن انشغالها بالسفر إلى الخارج دفع كاتب ومخرج المسلسل "بابا شارو"؛ لإيقاف المشروع بعد أن سجلت هذا العدد الهائل من الحلقات.

وأضاف إلهامي أن الفنانين الكبيرين يوسف وهبي وسيد بدير هما من علماها الالتزام، وأن سيد بدير علمها كيفية توظيف المسرح في الإذاعة لكي تشعر المستمع بأنه يشاهدها أمامه، وأنها كانت تمتلك الحدود الأخلاقية للموهبة، وهو ما ظهر في بدايتها مع مختار عثمان، حيث اشترطت في بداية مشوارها الفني ألا تظهر في أي مشهد غير لائق، وبالرغم من كثرة الشروط التي وضعتها إلا أنها قدمت أعمالا لا حصر لها.

وأِشاد بدورها في فيلم "هذا الرجل أحبه" مع يحيى شاهين وماجدة، والذي حصلت به على جائزة بالرغم من أنها لم تنطق كلمة واحدة طوال أحداث الفيلم.

أما إمام عمر الذي تحدث عنها في فترة البدايات، فقال إن زوزو نبيل كانت تمارس رياضة رفع الأثقال، وكانت تلعب الكرة الشراب في الشارع، وعاشت في بدايتها حياة صعبة حيث كان والد زوجها يعمل "مأمور لسجن طرة"، وهو الأمر الذي صعب عليها حياتها بسبب شدته في التعامل معها.

وأضاف: أن زوزو نبيل قررت احتراف الفن لكي تهرب من حياتها التعسة، وأن والدتها ساعدتها على ذلك من خلال اصطحابها إلى كازينو بديعة مصابني لكي تتعلم الفن.

ولفت محمد أمين عبدالصمد الكاتب والمؤلف المسرحي، إلى أن زوزو نبيل كانت الفنانة رقم 2 في فرقة "مختار عثمان"، وأنها كانت مميزة جدا لدرجة أن يوسف وهبي أرسل لها حسن البارودي لكي يضمها إلى الفرقة أكثر من مرة لكنها رفضت، لأن مختار عثمان هو من اكتشفها، لكنها بعد إفلاس فرق مختار عثمان، انضمت لفرقة يوسف وهبي التي تعلمت منها الالتزام.

وقال الناقد الفني ماهر زهدي: زوزو قدمت أكثر من عمل مميز، وقدمت أدوارا مؤثرة من خلال أعمالها مع حسن الإمام بسبب بدايتها المميزة التي جعلتها محل ثقة جميع من يعملون في الفن.

وولدت زوزو نبيل في 6 يوليو 1920، وبدأت رحلتها مع الفن بعد أن التحقت بفرقة مختار عثمان واستمرت معها ثم انتقلت إلى فرقة يوسف وهبي، وأول أفلامها السينمائية فيلم "الدكتور" عام 1937، واشتهرت بتقديم مجموعة كبيرة من الأدوار المتنوعة، كانت إحدى بدايتها السينمائية دور صديقة أم كلثوم، وذلك في فيلم "سلامة" كما كررت نفس التجربة ولكن هذه المرة مع شادية في فيلم "لحن الوفاء".

وعلاوة على الفن، شغلت زوزو نبيل العديد من المناصب، وكانت تقوم بالتدريس لمادة الإلقاء بمعهد السينما مع الفنان عبدالوارث عسر، ونجاحاتها في تقديم الأدوار المركبة والصعبة جعل مخرجي جيلها يضعونها على رأس قائمة اختياراتهم، حتى أن المخرج حسن الإمام أشركها وحده في 12 فيلما من أفلامه، كان أولها فيلم "أسرار الناس"، واللافت للنظر أنها قدمت معظم أدوارها أمام الراحل محمود المليجي، ومن أهم أعمالها "مصنع الزوجات" "الحب لا يموت"، "اعترافات زوجة"، و"الخرساء".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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