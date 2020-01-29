حفيدة نيلسون مانديلا تشكر عمال المتحف المصري الكبير

استضاف برنامج "اليوم" حفيدة المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا في جولة داخل المتحف المصري الكبير.وقالت نادليكا مانديلا، حفيدة المناضل نيلسون مانديلا، خلال لقائها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" على هامش استضافتها بالمتحف المصري الكبير، إن العالم سيعلم كيف عاش الملوك بفضل عمل المصريين، كما سيعرفون طبيعة أفريقيا، والمملكة المصرية والملك توت عنخ آمون وعلى كل من جاء بعده.وتابعت: «أعلم أن العمل مرهق وشاق، ولكنكم حقًا تقومون بعمل رائع من أجل الأجيال القادمة، وسيعيش عملكم معهم، وأتمنى أن أحضر حفيدتي قريبا لترى هذا العمل الرائع، يجب أن تكبر وهي على دراية أن ذات مرة كان لدينا ملوك عظام، عاشوا على هذه الأرض الإفريقية، لأن ما يرونه على التلفاز هو أفريقيا التي فشلت، لكن عليهم أن يعرفوا أن أفريقيا وملوكها عاشوا بهذا الشكل، وعلينا استعادة هذا المجد».كما وجهت حفيدة نيلسون مانديلا، الشكر لكل القائمين على العمل بالمتحف المصري الكبير.