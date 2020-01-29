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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:43 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
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قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

وقدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية على المسرح الكبير مجموعة من الفقرات الفنية والأغانى الشعبية المعبرة عن تراث محافظة الغربية، منها "النحاسين، نشاره، طبول، غوازى، ذكر، فلاحى"، كما شاركت الفرقة في العديد من المحافل المحلية والدولية، وحصلت على المركز الأول على 15 فرقة أوروبية بالمهرجان الدولى للفنون الفلكلورية بدولة بلغاريا.

استقبل المخيم البدوي لأهالي حلايب وشلاتين رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يشتهر بمنتجات الحرف اليدوية، إضافة إلى معرض المشغولات اليدوية من حُلي وحقائب وسلاسل بأشكال وألوان مبهرة، والتى تهتم بها الهيئة للحفاظ على التراث المصرى باعتبارها جزءا مهما ورئيسيا للهوية الثقافية، وتقديم مصر للعالم من خلال هذه الأعمال اليدوية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب
التراث الفلاحي على المسرح الكبير بمعرض القاهرة للكتاب

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