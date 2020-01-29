برلماني بحريني سابق: شعب قطر متذمر من سياسات تميم

قال جمال داوود، عضو مجلس النواب البحريني سابقًا، إن هناك حالة تذمر لدى الشعب القطري من أوضاعه ومن سياسات نظام الحمدين.وأضاف "داوود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن هناك تذمر من الشعب القطري خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج تحديدًا، مشيرًا إلى أن النمط الذي تتعامل به قطر في السياسة بعيد كل البعد عن المجتمع الخليجي.وأوضح عضو مجلس النواب البحريني سابقًا، أن الشعب القطري أصبح مغلوبًا على أمره ولا يستطيع تجاوز هذه الأمور، وبدأ يواجه ضغوطات من الداخل.وأشار إلى أن النظام القطري بعد أن رمى نفسه في أحضان تركيا وإيران أصبح مسلوب الإرادة حتى في التعامل مع شعبه، وقد لا يكون تميم بن حمد، أمير قطر، هو من يملك زمام الأمور ويدير شئون البلاد في الداخل، وإنما سلمها لأطراف أخرى في الداخل والخارج، متابعا أن بعض أفراد العائلة الحاكمة نفسها في قطر تخضع للإقامة الجبرية، ومنهم يقيم خارج البلاد.