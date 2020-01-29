باحث ليبي: اجتماع القبائل في بني وليد هدفه إعداد خارطة طريق

قال عبد الستار حتيتة، الباحث في الشأن الليبي، إن القبائل تعد بمثابة 70% من مكونات الشعب، وتضم أنصار نظام القذافي وكل الرافضين للعصابات والمليشيات الإرهابية.وأوضح حتيتة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» أن اجتماع القبائل اليوم في بني وليد كان لإعداد خارطة طريق للخروج من الأزمة.وأضاف أن أهل ليبيا استشعروا الخطر الحقيقي منذ 2011 عندما بدأت الاحتجاجات وكانت بداية انتشار العناصر الإرهابية في محاولة لتحويل الدولة إلى بؤرة إرهابية.