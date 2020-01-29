عرض مسرحى لتوعية الأطفال بالانتهاكات الجسدية: «هقول لأ»

نظّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأربعاء، عرضًا مسرحيًا لفريق "حماية" بمسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال هذا العام.وشهد العرض المسرحي حضور عدد كبير من روّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانقسم العرض لعدد من الاسكتشات المتنوعة، إضافة لأغنية "هقول لأ ومش هخاف" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين.يهدف المجلس، من خلال هذا العرض، إلى توعيه الأطفال بكيفية حماية أنفسهم وأجسامهم ضد أي أفعال بها انتهاك جسدي أو تنمر.وتأسّس فريق حماية عام 2012 على يد الدكتورة إيمان عزت، أستاذ التربية بجامعة القاهرة.ويشارك قومي المرأة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، إضافة لمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.