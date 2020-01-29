«سهران» ألبوم عمرو دياب الجديد

وتعاقد المطرب " دياب" على تقديم حفل عيد الحب في مصر، مع أحد الجهات المنظمة وجرى تحديد يوم 28 فبراير المقبل، للحفل الذي يقام في قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على أن يبدأ دخول الجمهور في تمام الساعة السابعة.

يستعد المطرب عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث استقر على اسم الألبوم الجديد ليكون بعنوان "سهران".وكشف "الهضبة" عن بوستر الألبوم الجديد والمقرر طرحه يوم 12 فبراير المقبل، بالإضافة إلى طرحه لبرومو أولى أغنيات الألبوم بأسم "هيعيش يفتكرني"، استعدادا لطرحها كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة.