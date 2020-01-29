الأنبا هدرا يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم أسوان

يترأس الأنبا هدرا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، صباح غد الخميس صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم أسوان.ويشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة هناك، كما تحتفل الكنيسة بالتذكار الشهري لعيد العذراء مريم بالقداس ذاته.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.