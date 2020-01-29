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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:12 م
جريدة الدستور
الدستور
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ظهرت اليوم الاربعاء 29-1-2020 نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة الجيزه، ويمكن للطلاب الحصول على رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه gizaedu.gov.eg عن طريق وضع رقم الجلوس الصحيح ويتم ظهور النتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه مباشره

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

من جانبه أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، بلغت 82.72%، ووصلت في مادة اللغة العربية 88.89% والأجنبية 83.89%، والدراسات الاجتماعية 93.13% والرياضيات 90.80% والعلوم 88.20%.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين قد بلغ هذا العام نحو 107781 طالب وطالبة بنسبة وصلت الي أكثر من 72% من إجمالي الطلاب وهي نسبة تعتبر أكبر من نسب العام السابقة من نتيجة الشهادة الاعدادية 2020.

رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

وأضاف راشد، أن نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي بالقسم المهني بلغت 59.67%، حيث تقدم 499 طالبا للامتحانات حضر منهم 486 طالبا ونجح 290 طالبا.

وتتزايد عمليات البحث عن رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه والذي نقدمه للطلاب من خلال موقع "الدستور" الالكتروني لمعرفة بيان درجات الطلاب خلال الترم الاول 2019-2020، رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaedu.gov.eg.

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رابط بوابة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الجيزه

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الجيزه

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