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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمال فندق صيني يمارسون الرياضة لمواجهة «كورونا» (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:58 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews" فيديو لعمال فندق صيني فاخر بمدينة "ووهان"، يمارسون تمارين رياضية يومية، بهدف التعزيز من مناعتهم الصحية والجسدية، وذلك بعد انخفاض عدد قاطني الفندق بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ووجد عمال الفندق والمطعم الموجود به الفرصة سانحة لممارسة بعض التمارين الرياضية، بعد تراجع الأعمال بشكل دراماتيكي في الفترة الأخيرة، إثر انتشار فيروس " كورونا " انطلاقا من مدينة " ووهان ".

وأصبح الجميع من عاملين في الفندق، وزائرين، مجبرون على ارتداء الأقنعة (الكمامات) ما إن يدخلوه، كما أن المسؤولين عن أمن المؤسسة، يقومون بقياس حرارة الداخلين والخارجين من الفندق عند كل خروج ودخول.

أما الزبائن الذين يرغبون في حجز غرفة، فعليهم أن يجيبوا على قائمة من الأسئلة، قبل الموافقة على الحجز، من ضمنها استفسار عن المكان الذي أتوا منه، وعن الأشخاص الذين التقوا بهم.

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