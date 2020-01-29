نقيب الزراعيين: الحكومة تسعى للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين، إن الهدف من المبادرات المختلفة مثل "اتخضر للأخضر" و"الشجرة المثمرة"، وهو رفع الوعى البيئي لدى الشباب المصري وأهمية الحفاظ على البيئة.وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر2"، أن الحكومة على مدى السنوات الماضية، تبذل العديد من المجهودات فى مجال البيئة للحفاظ عليها، وعلى صحة المواطن والتحرك نحو الاقتصاد الأخضر، بما يفيد الدولة والمواطن.وأشار نقيب الزراعيين إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "الشجرة المثمرة"، وتم بالفعل البدء بتنفيذها بمحافظة بورسعيد وسيتم الاستكمال فى باقى المحافظات، وجار العمل على زراعة مليون شجرة مثمرة خلال المرحلة الثانية.وأكد " خليفة" أن تلك الحملة "الشجرة المثمرة" تتناول العديد من الموضوعات ومنها التشجير، موضحا أن حجم المخلفات الزراعية بمصر تقريبًا من 35 إلى 40 مليون طن سنويًا، وجزء كبير منها يتم حرقه والباقى تقوم الحكومة بتنظيفه.