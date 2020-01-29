أخر العاملين بمهنة «السقا».. يتلقى رحلة حج من متبرعة بالسعودية

عرض برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية " dmc "، تفاصيل تلقى "عم عبد الحميد"، آخر العاملين بمهنة السقا فى مصر رحلة حج شاملة كافة المصاريف، من متبرعة من المملكة العربية السعودية.واستعرضت مراسلة البرنامج سالى طراد تفاصيل تواصل السيدة معها، حتى تستطيع التواصل مع "عم عبد الحميد" قائلة:"أنه لا يتكلم إلا بذكر الله فقط، لافتة إلى أنه أثناء تصوير التقرير عرضت عليه بعض المساعدة نظرًا لكبر سنه وإمكانياته البسيطة ولكنه رفض".وأضافت "طراد" أنه لا يشكى بل إن حمد الله لا يفارق لسانه أبدًا، مشيرة إلى أن ابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة ومع ذلك لم يطلب شيئا أو يشتكي.وكان البرنامج قد أذاع تقريرا عن "عم عبد الحميد" آخر العاملين بمهنة السقا فى مصر، وبعد ظهوره فى البرنامج مباشرة، قامت سيدة سعودية بالتبرع له برحلة حج شاملة كافة المصاريف، ورفضت الإفصاح نهائيًا عن اسمها.