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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الكاتب عبد الرحمن دياب يوقع روايته الجديدة «أبناء العاصى»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:11 ص
عبد الرحمن دياب
عبد الرحمن دياب
ريم.محمود - ايهاب مصطفى
طباعة
وقع الكاتب عبد الرحمن دياب روايته "أبناء العاصى" بمعرض الكتاب لعام ٢٠٢٠.

تدور احداث رواية "ابناء العاصي" عن كشف لغز اختفاء قرية كاملة بما فيها ومن فيها، ويربط المؤلف بين كسوف الشمس والاختفاء للقرية عن طريق "ابناء العرفي" وتتوالى الأحداث.

وقال عبد الرحمن دياب إن، الرواية تتميز بالتشويق والغموض ولن يمل القارئ منها، مؤكدًا خلال تصريح خاص لموقع "الدستور" أن الإقبال عليها خلال الأيام الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كان كثيفًا، وأنه لم يتوقع كل هذا الحضور.

يذكر أن، الرواية تم توقيعها بجناح دار كتوبيا للطباعة والنشر والتوزيع، حيث صدرت الرواية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسون.

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