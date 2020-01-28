الباز: إهمال دور الأيتام دون رقابة يُخرج للمجتمع سفاحين

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة تحرير جريدة الدستور، على واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام في العاشر من رمضان، قائلا: "المفارقة الغريبة أن مدير دار الأيتام التي كانت تعذب الفتاة، هي أستاذ تربية نفسية بكلية الطفولة جامعة المنوفية".وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه عندما شاهد فيديو التعذيب، كان يرى ضرورة تأهيل القائمين على دور الأيتام، والمشرفين عليها، لمراعاة الأبعاد النفسية للطفل، ولكن اتضح أن رئيس مجلس إدارة الدار أستاذ تربية نفسية.وواصل أننا نحتاج أن تكون هناك رقابة قوية على هذه الدور، لأنها في النهاية من الممكن أن تخرج لنا أشخاص صالحين، ويمكن أن تخرج لنا سفاحين.