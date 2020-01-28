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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عامر: فائض الميزان التجاري البترولي تحول من العجز للزيادة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:35 م
طارق عامر
طارق عامر
جميلة على
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر كانت تعاني من عجز الميزان التجاري البترولي حوالى 3.7 مليار دولار واليوم أصبح هناك 4 مليارات دولار زيادة في قطاع البترول والغاز.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "دى إم سى"، أن هذا الفائض حدث بالتوازي مع انخفاض الواردات من الخام ومن الغاز، مشيرا إلى أن هذا ساعد في استقرار سعر الصرف.

وأضاف عامر، أن النجاح في قطاع البترول إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج حتى وصلت إلى 26 مليار دولار مع استقرار الوضع الأمني وعودة السياحة مرة أخرى كلها عوامل أدت إلى وصول مصر إلى هذه المرحلة من الاستقرار النقدي.

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