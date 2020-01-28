الباز: النبي جاء بفكر ثوري هدم التراث الذي سبقه

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تصريح شيخ الأزهر اليوم، بأن التراث الإسلامي كان سببًا في توحيد العرب ودخول المسلمين الأندلس، قائلا: "وقتها لم تكن علوم الدين الإسلامي تراثًا، بل كانت فكرًا جديدًا".وأضاف في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفكر ثوري، وهدم التراث الذي سبقه، وهدم العديد من العادات كعبادة الأصنام، ووأد البنات.وتابع: أنه لا يتفق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تشبيهه للتراث ببيت الوالد الذي يجب الخروج منه إلى بناء جديد، فيمكن أن نعدل ونطور هذا البيت ليتناسب مع الوضع الجديد.