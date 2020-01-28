شعراوي: خطة كاملة لتطوير الطرق المتضررة في المحافظات

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن وجود خطة عاجلة للوزارة لرصف وتطوير الطرق، على مستوى الجمهورية طبقا لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة 2 مليار جنيه، كمرحلة أولى في 12 محافظة.جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس.وقال وزير التنمية المحلية، إنه جرى تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والنقل والمالية، بالإضافة إلى المحافظات، لتنفيذ تلك الخطة، حيث تم النزول إلى المحافظات ودراسة أوضاع الطرق بها للبدء في التنفيذ.وأوضح أن المرحلة الأولى تضم المحافظات الأكثر تضررا من الطرق، وهي القليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والدقهلية وبني سويف والجيزة والفيوم والمنيا.كما استعرض وزير التنمية المحلية، إحصائية للمبالغ النهائية لمشروعات رصف الطرق خلال العامين 2018/2019 و2020/2019، حيث تبلغ تكلفتها أكثر من 9 مليارات جنيه.