خالد الجندي يعلق على حوار شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة: صحي 100%

أثنى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الحوار بين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قائلا: "كان يتسم بالسخونة والجدية".وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هذا الحوار كان ظاهرة صحية 100%، معلقا: "لأول مرة نضع أرجلنا على الطريق الصحيح في قضية التجديد، لأول مرة مفيش قطع للحوار، أو إخفاء بعض الكلام منه".وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" أن مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي ناجح بكل المقاييس، لأنه شهد تعدد الرؤى، معقبًا: "مؤتمر مش سابق التجهيز زي علب العصير أو البلوبيف".وأشار "الجندي" إلى أن ملف تجديد الخطاب الديني محفوف بالمخاطر وعليه العديد من المحاذير وحصار شديد جدًا من تيار يريد إقصاء الدين، وأعمال التراث دون تجديد أو تمحيص.