رسميًا.. «ترامب» يعلن الشق السياسي في «خطة السلام»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، رسميًا، الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية.





وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض خلال إعلان خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.





وأكد ترامب أن خطته للسلام من 8 صفحات، مشيرا إلى أن صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.





وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.

وأضاف ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام".



