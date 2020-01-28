رسميًا.. «ترامب» يعلن الشق السياسي في «خطة السلام»
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:03 م
سارة الشلقانيطباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، رسميًا، الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية.
وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض خلال إعلان خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.
وأكد ترامب أن خطته للسلام من 8 صفحات، مشيرا إلى أن صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.
وأضاف ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام".
من جانبه، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اجتماعا طارئا برام الله، في هذه الأثناء، بحضور قيادات حركة فتح الفلسطينية، وكذلك حضور قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة نادرة، لمناقشة التداعيات بشأن الإعلان الأمريكي.
وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل للخطة الأمريكية.
وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل للخطة الأمريكية.