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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تأمر بإجلاء مواطنيها من الصين بسبب «كورونا»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:18 م
عبد المجید تبون
عبد المجید تبون
محمد عمر
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أمر الرئیس الجزائري عبدالمجید تبون، بالإجلاء الفوري للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ووهان الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان الیوم الثلاثاء، أن الرئيس تبون وجه المؤسسات المعنیة باتخاذ جميع الإجراءات للإجلاء الفوري للجالية الجزائرية بمدينة ووھان حیث يقیم 36 جزائريًا أغلبھم من الطلبة، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وأكد بیان الرئاسة أن "القرار يأتي تجسیدا لالتزامات الرئیس المتعلقة بحماية ومرافقة الجالیة بالخارج".

وأعلنت الصين عن وفاة أكثر من 80 شخصا وإصابة أكثر من 2700 آخرين جراء إصابتهم بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان ثم امتد إلى باقي المدن الصينية، كما أعلنت أكثر من 10 دول عن تسجيل حالات مصابة بالفيروس كانت موجودة في الصين.

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