أوبك تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط إلى يونيو بسبب «كورونا»

قالت مصادر في «أوبك»، إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا.وأثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية، قلق المسؤولين في أوبك بحسب المصادر، خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط لتسجيل خسائر لليوم السادس على التوالي مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل، ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل فيما أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة الاضطراب في السوق أمس، ودعوا لتوخي الحذر من توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.وذكرت المصادر، أن مسؤولي أوبك بدأوا تقييم الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.وقال مصدر من أوبك: "هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد"، مضيفا أن تأثير فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.وذكر مصدر آخر: "ثمة احتمال كبير للتمديد حتى يونيو"، مضيفا أن هناك خيار إضافي محبذ وهو تمديد الاتفاق حتى نهاية 2020، وأن التخفيضات الأعمق "ممكنة" إذا كان هناك حاجة لذلك.وقال مصدر مطلع على تفكير روسيا، إنه على الرغم من أن موسكو كانت أكثر تحمسا في وقت سابق للتخلي عن التخفيضات، فإنها ستظل مشاركة في الالتزام بالاتفاق إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.وتخفض أوبك+ التي تضم روسيا إمدادات النفط لدعم الأسعار واتفقت في ديسمبر كانون الأول على خفض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.وتصر روسيا، على أنها تريد أن يستمر الاتفاق الحالي حتى مارس فقط بينما السعودية أكثر حرصا على امتداده لفترة أطول بحسب مصادر أوبك+.وتتوقع أوبك أن تنخفض حصتها في السوق العالمية أكثر في العام الحالي، مع تنامي إنتاج منافسين من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا والنرويج وجيانا مع نمو الطلب العالمي.وتظل إيرادات النفط والغاز المهيمنة علي اقتصاد المملكة العربية السعودية وهو الأكبر في العالم العربي، رغم خطط تنويع الموارد.وعانى اقتصاد المملكة في السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الهائل في الميزانية.وتحتاج المملكة لأسعار نفط مرتفعة لتحقيق توازن في الميزانية.وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الجمعة، إن جميع الخيارات مطروحة في اجتماع أوبك+ في فيينا في بداية مارس آذار ردا على سؤال بشأن خفض آخر محتمل للإنتاج.