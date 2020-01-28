المفتي: الجماعات الإرهابية تعاملت مع نصوص التراث تعاملًا مقدسًا

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأزهر الشريف قام على مر العصر بالحفاظ على الثوابت الدينية، وتفنيد الأفكار الشاذة والمتطرفة، والتجديد في الفكر الإسلامي.وأضاف خلال كلمته بـ"مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" أن جماعات التطرف والإرهاب تعاملت مع نصوص التراث تعاملا مقدسا، ولا تمد إلى الإسلام الوسطي بشيء واستخدمتها لتحقيق أغراضها.وأشار "علام" إلى أن المنهجية العلمية التي يقوم بها الأزهر الشريف في علومه ونصوصه، تتمثل في توثيق النصوص فقط.واختتم دار الإفتاء قامت بدورها في الحفاظ على الثوابت وتجديد الخطاب الديني والفكر من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات العالمية، إضافة إلى رصد وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تسعى لهدم الوطن.