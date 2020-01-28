«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية

فى بعض دول الخليج يقول الشخص لصديقه "تدوخ " أى هل تدخن ؟، وهناك ألة صغيرة يضعون فيها التبغ تشبه البايب يسمونها المدواخ، أما فى مصر هناك عدد من المفردات التى تتعلق بالتدخين نسردها فى السطور التالية."تدخن؟"، كلمة مشتقه من المصدر نفسه "الدخان" واسم الفاعل منها " مدخن " تأتى فى صيغة سؤال حين يقدم المدخن سيجارة للشخص الذى لا يعرف هل هو مدخن أم لا من قبيل التحية."لاحظ هنا أن تقديم السيجارة للضيف يعد من أنواع الترحاب. وإذا قام الشخص بفتح علبة سجائرة ودخن سيجارة ولم يقدمها للضيف أو لمن يجاورة فى الجلسه يعد عيبا، ويدل على البخل الشديد. فيقال " ياعم رحنا بيت فلان حتى ما عزمش علينا بسجارة ""تعفر ؟".. وهى مفردة تطلق فى الأحياء الشعبية دون غيرها وتعتبر من المفردات القديمة، "اشعل" مفردة مشتقه من الاشتعال وتعنى اللهب الذى يخرج من عود الكبريت أو الشعلة " الولاعة " التى تسمى بالقداحة فى بعض البلدان العربية."تولع ؟ " مفردة تتطابق مع السابقة " اشعل " وهى مشتقه من الكلمة العامية " ولعة " أى " شعله " وتقال كلمة " تولع " فى صعيد مصر." احنا مش فى بنزينة " عبارة يقولها شخص راغب فى أخذ سيجارة من بخيل لا يخرج علبة سجائر وكأنه فى محطة وقود ويخشى أن يشعل النار، وهى عبارة تهكمية." كوكو الضعيف" المقصود منها السجائر المحلية وهى دلع لكلمة " كليوباترا " وجاءت هذه العبارة على لسان الفنان كريم عبد العزيز فى فيلم " أبو على " ثم صارت من العبارات المتداولة داخل الحارة المصرية، فيقول المدخن حين يعطى صاحبه سيجارة كليوباترا: " خد واحده كوكو الضعيف"." خد واحدة سخنه " عبارة تخص نوع معين من السجائر المستوردة لانها تحتوى على نسبة نيكوتين أعلى." خد سيجارة تنضف صدرك " تختص هذه العبارة بالسجائر المستوردة ويقولها الشخص الذى يدخن سجائر أجنبيه لآخر يدخن سجائر محلية.