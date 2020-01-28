رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
يوافق الثامن والعشرون من شهر يناير «اليوم العالمى للجذام» أحد أكثر الأمراض بشاعة، حيث تتسبب فى تشوهات كبيرة بالجسم، وقد يصل مراحله الأخيرة للتسبب في تساقط في الأطراف.

بكتريا السبب وراء الإصابة بـ«الجذام»

الجذام أو ما يعرف بمرض «هانسن» هو أحد الأمراض التى تسببها بكتريا عضوية، تسبب تقرحات جلدية حادة ومشوهة، بالإضافة إلى تلف الأعصاب في الذراعين والساقين، تسمى هذا البكتيا بـ«Mycobacterium leprae»، حيث أنها تصيب أعصاب الأطراف في الجسم، والجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسي العلوي.

ويعتبر «الجزام» من أقدم الأمراض التي سجلها التاريخ، فأول إشارة مكتوبة عن هذا المرض تعود لعام 600 قبل الميلاد، بحسب ما يذكر موقع "Health line".

هل «الجذام» من الأمراض المعدية؟

وفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبى، قالجذام أحد الأمراض المعدية، حيث يحدث ذلك بسبب التعامل لمدة سنوات طويلة مع الأشخاص المصابين.

وتنتقل الإصابة بالجذام عن طريق إفرازات الفم والأنف الناتجة عن الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب بالجذام مثل التواجد في محيطه خلال السعال أو العطس.

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض «الجذام»

ـ فقدان الإحساس في اليدين والقدمين والذراعين والساقين.

ـ جروح الجلد، بالإضافة الى ضعف بالعضلات.

ـ فقدان الأحساس باللمس وضعف قدرة الجلد على تحسس الاشياء.

ـ أحمرار الجلد بشكل كبير، مع حدوث التهابات.

مضاعفات مرض «الجذام»

ـ التشوه وفقدان الشعر وتحديدا في الحاجبين والرموش.

ـ ضعف العضلات، بالإضافة إلى تلف الأعصاب الدائم في الذراعين والساقين.

ـ عدم القدرة على استخدام اليدين والقدمين.

ـ احتقان ونزيف الأنف المزمن وانهيار الحاجز الأنفي.

ـ التهاب قزحية العين.

ـ الجلوكوما وهو مرض في العين يسبب التلف للعصب البصري.

ـ العمى.

ـ الضعف الجنسى.

التشخيص

يتم تشخيص مرض الجذام عن طريق فحص نسيج الجلد، وهو اختبار يتم فيه أخذ عينة من الجلد أو الأعصاب وإرسالها إلى المعمل للاختبار.

علاج مرض «الجذام»

في العام 1995 طورت منظمة الصحة العالمية علاج متعدد الأدوية لجميع أنواع الجذام وهو متاح بالمجان في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من المضادات الحيوية التي تقتل البكتريا المسببة للجذام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصيام صحي لمرضي التهاب المفاصل

"يوم الدين": ما لا تعرفه عن مرض الجذام

مدرب كمال أجسام يوضح.. كيف تحمى نفسك من فقدان العضلات؟

"الصحة": 94% معدل الشفاء من مرض الجذام في مصر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عودة يحيى الفخرانى للسينما مع ساندرا نشأت

منذ أقل من ساعتين

سفارة الصين بالقاهرة تكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

قبيل الإعلان بساعات.. تسريب ملامح «صفقة القرن»

منذ حوالي 19 ساعة

جردها من ملابسها واستغل غياب والدتها.. عامل يغتصب ابنة زوجته

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

فى يومه العالمى.. كل ما تريد معرفته عن مرض «الجذام»

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الفيتامينات الضرورية للمرأة أثناء الحمل

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يناقش «ست أرواح تكفي للهو» للكاتبة دعاء إبراهيم.. اليوم

كاميليا جبران تحيي حفل «الدولي للفنون» بفصر المانسترلي.. الليلة

دار «نون» تحفتل بتوقيع المجموعة القصصية «جرعات حارة».. اليوم

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر