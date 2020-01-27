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توك شو

نبيلة مكرم تحاور منقذ الإثيوبيين من إعوجاج العمود الفقري

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:37 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
محمود عرفات
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في فقرة خاصة من برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية المحور، حاورت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وضيفة البرنامج خلال حلقة اليوم، الدكتور كمال إبراهيم، أستاذ جراحات العمود الفقري الإكلينيكي بجامعة لويولا في شيكاغو الأمريكية.

وخلال الحوار، قال الدكتور كمال إبراهيم، إنه سافر إلى أمريكا من مصر منذ 47 عامًا، وتخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة وكان من أوائل دفعته، موضّحًا أنه حصل على درجة أستاذ مساعد بجامعة لويولا، وترقى بعد ذلك إلى درجة أستاذ في عمر الـ 44 عامًا.

وواصل أنه بجانب علاج العمود الفقري، له هوايات عديدة، ومنها العلاقات الدولية والعلوم السياسية وحصل فيها على درجة الماجستير، موضّحًا أن أحد الأهداف التي اهتم بها توصيل علوم عمليات إعوجاج العمود الفقري إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أنه كان مهتمًا بقارة أفريقيا.

واستطرد أنه منذ 1992 كان يزور مصر، ويحضر لقاءات في الجامعات المصرية لنقل علوم جراحات العمود الفقري، معربًا عن فخره بمشاركته في تدريب معظم الجراحين المصريين العظام في مصر.

بدورها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها خلال زيارتها لإثيوبيا اكتشفت أن الإثيوبيين يرون في الدكتور كمال إبراهيم المنقذ؛ لأنه بذل مجهودًا كبيرًا في المجال الطبي هناك.

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