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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طالب النائب العام والهيئة الوطنية للإعلام بمواجهة أعمال البطلجة والتهديد التى يمارسها..

محمد الباز يكشف بالمستندات تورط أحمد البحقيرى فى تهديد خصومه بالقتل

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:51 م
البحقيري
البحقيري
محمود عرفات
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◄ الباز يكشف: تقرير الهيئة الهندسية للهيئة الوطنية للإعلام يثبت صحة تورطه فى تهديد خصومه .. ويؤكد: "نحن أمام تهديد واضح من محام لشخصية عامة"

كشف الإعلامى محمد الباز ، عدد من الوثائق والفيديوهات ، تكشف جرائم المحامى أحمد البحقيرى المتهم بممارسة البلطجة ، والتى تؤكد تهديد خالد الطوخى الأمين العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقتل لصالح موكلته.
وعرض الإعلامي محمد الباز، فيديو للمدعو أحمد البحقيري، المحامي الذي يمارس البلطجة مستندًا بالمهنة التي تدافع عن العدل وتحارب الخارجين عن القانون، وكان من الاستقزاز أن يكون منتمي هذا البلطجي لنقابة المحاميين.
وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن المسألة بدأت تفتح بعد تداول ذلك الفيديو، مشيرًا إلى أن المحامي هو موكل سعاد كفافى، شقيقة خالد الطوخي، رئيس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهناك خلافات بنينها وبين شقيقها على الميراث، وهذا أمر طبيعي.
وأشار الباز، إلى أن الفيديو الذي تم إذاعته هو لقاء يجمع المحامي البلطجي، بسعاد الكفافي، وكانت تعرض عليه القضية، فأكد عليها أنه قادر على حسم القضية لصالحها، وإن لم يكن الحسم بساحة المحاكم فسوف يكون بأساليب أخرى، وهي البلطجة بالقتل او الخطف كما ظهر في الفيديو.
ولفت مقدم "90 دقيقة"، إلى أنه تم إرسال الفيديو إلى خالد الطوخي لتهديده به، وكإجراء طبيعي منه، قام بإرساله للمحكمة ورفع قضية بالتهديد، مشيرًا إلى أنه بالفعل اعترف البحقيري وشقيقته سعاد كفافي أن هذا صوتهما إلا أن الفيديوهات تم التلاعب بها بشكل او بآخر.
وأوضح أن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وجهت خطاب إلى رئيس نيابة أول أكتوبر الجزئية، بتقريرها حول تلك التسجيلات، والتي أكدت على انه بعد سماع وفحص كافة الفيديوهات والأحراز والتفريغات الصوتية، فإن الفيديوهات التي تم بثها تثير بصورة طبيعية وليس بها عبث أو ثمة تدخلات سواء بالحذف أول الإضافة، ولذا نحن ننتظر قرار المحكمة ضد هذا البلطجي الذي يمارس الشغب باسم المحاماة.
وطالب الإعلامى محمد الباز، النائب العام، والجهات المسئولة في البلاد، بما فيهم الإعلام، بمواجهة ذلك البلطجي حيث أنه ينحرف عن مهنة المحاماة، ويظهر في بعض القنوات مدفوعة الأجر لتصفية الحسابات مع بعض المواطنين، والمسألة ليست خاصة، وإنما نحن أمام تهديد رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يقدم للبلد كثيرًا، ولا يصح أن يمارس ضده هذا النوع من الانحراف والبلطجة.
وشدد محمد الباز، على ضرورة أن يكون هناك نظام يسير وفقًا له جميع المصريين وأن يعمل الجميع في إطاره، فلا يتبجح أحد بالفساد الذي يمارسه ويتطاول على البعض حينما ينتقده، متابعًا: "كل واحد يقولك مين الإعلام وبيعمل لصالح مين، وكل واحد مورهوش غير الإعلام وشغله، عيب كل واحد يلتزم بشغله".
أعاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور»، فتح قضية المدعو أحمد البحقيري، المحامي الذي يمارس البلطجة متسترًا في مهنة تدافع عن العدالة وتحارب الخارجين عن القانون.

أضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن القضية بدأت تظهر عندما تم تداول فيديو للمحامي البلطجي وهو يكشف أساليبه المُلتوية لكسب قضاياه بالبلطجة.

ونوه إلى أن القضية باختصار هي أن البحقيري موكل سعاد كفافى، شقيقة خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهناك خلافات بينها وبين شقيقها على الميراث، وهذا أمر طبيعي.

أشار إلى أن الفيديو الذي تم إذاعته هو لقاء يجمع المحامي البلطجي، بسعاد الكفافي، وكانت تعرض عليه القضية، فأكد لها أنه قادر على حسم القضية لصالحها، وإن لم يكن الحسم بساحة المحاكم فسوف يكون بأساليب أخرى، وهي البلطجة بالقتل او الخطف كما ظهر في الفيديو.
ولفت إلى أنه تم إرسال الفيديو إلى خالد الطوخي لتهديده به، وكإجراء طبيعي منه، قام بإرساله للمحكمة ورفع قضية بالتهديد، مشيرًا إلى أنه بالفعل اعترف البحقيري وشقيقته سعاد كفافي أن هذا صوتهما إلا أن الفيديوهات تم التلاعب فيها بشكل أو بآخر.
وأوضح أن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وجهت خطاب إلى رئيس نيابة أول أكتوبر الجزئية، بتقريرها حول تلك التسجيلات، والتي أكدت أنه بعد سماع وفحص كافة الفيديوهات والأحراز والتفريغات الصوتية، فإن الفيديوهات التي تم بثها تسير بصورة طبيعية وليس بها عبث أو ثمة تدخلات سواء بالحذف أو الإضافة، ولذا نحن ننتظر قرار المحكمة ضد هذا البلطجي الذي يمارس الشغب باسم المحاماة.
وطالب الباز، النائب العام، والجهات المسئولة في البلاد، بما فيهم الإعلام، بمواجهة ذلك البلطجي حيث أنه ينحرف عن مهنة المحاماة، ويظهر في بعض القنوات مدفوعة الأجر لتصفية الحسابات مع بعض المواطنين، والمسألة ليست خاصة، وإنما نحن أمام تهديد رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يقدم للبلد كثيرًا، ولا يصح أن يمارس ضده هذا النوع من الانحراف والبلطجة.
وشدد محمد الباز، على ضرورة أن يكون هناك نظام يسير وفقًا له جميع المصريين وأن يعمل الجميع في إطاره، فلا يتبجح أحد بالفساد الذي يمارسه ويتطاول على البعض حينما ينتقده، متابعًا: "كل واحد يقولك مين الإعلام وبيعمل لصالح مين، وكل واحد مورهوش غير الإعلام وشغله، عيب كل واحد يلتزم بشغله".

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