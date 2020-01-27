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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:33 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود عرفات
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كشف علاء إبراهيم طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس، صاحب فيديو «الأب الشجاع» تفاصيل الواقعة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، أنه أثناء عودته من الامتحان كان في انتظار القطار، وفوجئ بإحدى الفتيات تعبر القضبان، في نفس توقيت قدوم قطار البضائع.

وأضاف أن الفتاة لم تتمكن من الصعود إلى الرصيف، لكن والدها قفز بسرعة واحتضنها بجانب الرصيف، لإنقاذها، وأن قطار البضائع عدد عرباته كثيرة، فاستغرق زمن مروره 10 دقائق.

وتابع أن هذه الواقعة كانت أصعب مشهد رآه في حياته، وأثقل 10 دقائق مرت عليه، لافتا إلى أنه وقف عاجزا، ولم يملك إلا أن يصور المشهد ليوثق هذه اللحظات المرعبة.

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