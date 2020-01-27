10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

كشف علاء إبراهيم طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس، صاحب فيديو «الأب الشجاع» تفاصيل الواقعة.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، أنه أثناء عودته من الامتحان كان في انتظار القطار، وفوجئ بإحدى الفتيات تعبر القضبان، في نفس توقيت قدوم قطار البضائع.وأضاف أن الفتاة لم تتمكن من الصعود إلى الرصيف، لكن والدها قفز بسرعة واحتضنها بجانب الرصيف، لإنقاذها، وأن قطار البضائع عدد عرباته كثيرة، فاستغرق زمن مروره 10 دقائق.وتابع أن هذه الواقعة كانت أصعب مشهد رآه في حياته، وأثقل 10 دقائق مرت عليه، لافتا إلى أنه وقف عاجزا، ولم يملك إلا أن يصور المشهد ليوثق هذه اللحظات المرعبة.