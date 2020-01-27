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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يوسف الحسيني: «حمزة زوبع بيموتني ضحك» (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:09 م
الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة ساخرة إلى الإخواني الهارب حمزة زوبع، ناشده من خلالها بعدم اعتزال العمل الإعلامي، لأنه أكثر شخص يضحكه.

وقال الحسيني خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": «حمزة زوبع بيموتني ضحك، أكثر حد بيضحكني في حياتي، وأنا بشكره على الهواء».

وأضاف: «أرجوك يا دكتور أشكرك أنك تثري حياتنا الكوميدية، وأرجوك لا تعتزل العمل الإعلامي، متعملش زي محمد علي، كمل وضحكنا، دايما ابهجنا بكل ما تقوله بغض النظر عن إنه فارغ أو تافه بس احنا بنضحك، وشكرا على رسم البسمة على الوجوه».

من ناحية أخرى، أكد الحسيني، أن إعلام الإخوان أصيب بانهيار حاد، بعد فشل دعواتهم للنزول، مشيرًا إلى أنهم يحاولوا منذ يناير 2014، أن يدفعوا المصريين للنزول للشوارع في 25 يناير، على غرار ما حدث في 2011، لكن العدد يقل ويتقلص إلى أن وصل للحالة الصفرية السبت الماضي.

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