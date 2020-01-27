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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة «البنزينة» في بلبيس.. ومصرع زعيمها

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة تزعم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح الناري في الظهير الصحراوي لمحافظة الشرقية مصرعه، وذلك في تبادل لإطلاق النيران في إحدى المزارع بمنطقة بلبيس عقب استشعاره الخطر، والقبض على باقي التشكيل.

تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من عامل بمحطة تموين سيارات كائنة بدائرة القسم بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بسرقة 30 ألف جنيه من داخل المحطة، وكذا هاتفه المحمول كرهًا عنه وهروبهم، وكذلك تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من أميني شرطة من قوة وحدة مباحث المركز، أنه أثناء مرورهما بدائرة المركز بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين، شاهدا 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وقيامه عقب مشاهدته لأميني الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما، مما أدى لإصابة أحدهما بطلق ناري، وهروبهم.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى قيام المذكورين بارتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات، وتم تحديد مكان اختباء أحدهم بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، حيث تم استهداف المزرعة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وعقب الوصول إلى المزرعة واستشعار العنصر المذكور باقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التي بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار.

وكذلك أكدت التحريات اختباء العنصرين الآخرين بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقاهرة، حيث تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما "بندقية آلية وعدد 5 طلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعتين المشار إليهما بالاشتراك مع العنصر الأول الذي لقي مصرعه.

يُشار إلى أن المذكورين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة – سرقة بالإكراه.

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