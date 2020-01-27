تفاصيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

قال رجب محروس مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر من المنظومة الورقية إلى المنظومة الرقمية، كان لابد من تحويل الإقرارات الورقية إلى إقرارات إلكترونية، وبالتالي يمكن للممول الانتقال من المعلومة الورقية إلى المعلومة الرقمية، وهو ما دعى المصلحة إلى تنظيم سلسلة ندوات للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.وأضاف "محروس" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الإثنين، أن حملات التوعية تسير في عدة اتجاهات، منها الغرف التجارية، الغرفة الأمريكية، الغرفة الألمانية، الغرفة البلجيكية، مشيرًا إلى أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، فمن من خلال هذه الندوات هناك فريق مدرب يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبي، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.كما أوضح أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونيا، كما يتم تقديم شرح واف عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة.وأشار رجب محروس أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من ممولين ومحاسبين ومحامين، موضحًا أنه على من يرغب في الحضور، الاتصال المسبق بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 لتسجيل أسمه والتعرف على مواعيد هذه الندوات.