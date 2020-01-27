عميد «الدراسات الإسلامية» السابق يعلّق على حظر النقاب بالجامعات

قال الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، إن الشريعة الإسلامية بها ثوابت وبها متغيرات، وأركان الدين التي تجتمع عليها الأمة، هي القواطع من الدين وهناك أمور متغيرة، أي ليست ثابتة ثبوت قطعي في الشريعة الإسلامية، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر الأزهر أيضًا.وعلق "أبو عاصي" خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الإثنين، على قرار حظر النقاب بهيئة التدريس بالجامعات، قائلًا: "إننا نجد الكثير من الفقهاء لا يعتبرون النقاب فرضًا، لكن العمل والتعليم داخل الجامعة فرض"، مستنكرا التشبث بأمر ليس فرضًا وليس ثابتا ثبوتًا قطعيًا ويتعارض مع العمل القطعي والعلمي داخل الجامعة.وأوضح أن تجديد الخطاب الديني يتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى أنه إذا كنا نعتقد أن النقاب فرض ونساوي بينه وبين الفرائض القطعية التي أنزلها الله عز وجل، فهذا فهم مغلوط.