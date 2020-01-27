رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عميد «الدراسات الإسلامية» السابق يعلّق على حظر النقاب بالجامعات

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:18 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدراسات
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، إن الشريعة الإسلامية بها ثوابت وبها متغيرات، وأركان الدين التي تجتمع عليها الأمة، هي القواطع من الدين وهناك أمور متغيرة، أي ليست ثابتة ثبوت قطعي في الشريعة الإسلامية، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر الأزهر أيضًا.

وعلق "أبو عاصي" خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء الإثنين، على قرار حظر النقاب بهيئة التدريس بالجامعات، قائلًا: "إننا نجد الكثير من الفقهاء لا يعتبرون النقاب فرضًا، لكن العمل والتعليم داخل الجامعة فرض"، مستنكرا التشبث بأمر ليس فرضًا وليس ثابتا ثبوتًا قطعيًا ويتعارض مع العمل القطعي والعلمي داخل الجامعة.

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني يتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى أنه إذا كنا نعتقد أن النقاب فرض ونساوي بينه وبين الفرائض القطعية التي أنزلها الله عز وجل، فهذا فهم مغلوط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"دراسات قنا" تعتمد نتيجة لغة عربية وأصول وشريعة بالفرقتين الثانية والثالثة

"دراسات إسلامية القليوبية" ترسل نتائجها للجامعة لاعتمادها

لجنة الفتوى: صلاة واحدة تجوز للميت

فريد واصل: وحدة الأمة الإسلامية من ثوابت الدين والعقيدة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

منذ حوالي 5 ساعات

العثور على جثة شاب أسفل عمارة سكنية بالغردقة

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة فى «ولاية سيناء»

منذ حوالي 6 ساعات

نص كلمة السيسى فى مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامى.. ألقاها مدبولى نيابة عنه

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب