ناظر محطة الإسماعيلية: فيديو حادثة سقوط طفلة ووالدها غير صحيح

علق سامح أحمد، ناظر محطة قطار الإسماعيلية، على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سقوط طفلة أسفل عجلات القطار، وإلقاء والدها نفسه فوقها لينقذها، ولم يصب أي فرد منهما.وقال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن جميع محطات المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم تشهد أي مواقف أو مشاكل، مشيرًا إلى أن الفيديو المشار إليه غير صحيح، ولم تقع أي إصابات.وأضاف ناظر المحطة أن الـ24 ساعة الماضية لم يحدث فيها أي واقعة من هذا النوع في محطة الإسماعيلية أو أي محطة تابعة للمحافظة.وأشار إلى أنه في مثل هذه الوقائع يتم إخطار المحطة الرئيسية، وتحرير محضر، ويتم إجراء تحقيق مع مدير القطار لمعرفة سبب سقوط الفتاة، وإذا كانت هناك أي شبهة جنائية أم لا.