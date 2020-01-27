راغب علامة يهاجم المجلس النيابي في لبنان: أبطال الفساد

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، المجلس النيابي في لبنان، معتبرًا إياه سبب الخراب والفساد والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى وقوع الدولة اللبنانية تحت الديون الطائلة دون محاسبة أي وزير أو حكومة أو موظف على مدار 30 عامًا.وكتب راغب علامة عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر": "أنا مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي.. هذا المجلس نفسه الذي أفلس البلد وأوقعنا تحت ديون لن نستطيع أن نفيها لولد الولد.. ماذا يريدون بعد هؤلاء الأبطال؟".وأردف: "لن نصدق ولا حرف منكم يا أبطال الفساد.. 30 سنة شحادة وضرائب ولم تحاسبوا وزيرًا ولا حكومة ولا موظف.. اسكتوا بقى".