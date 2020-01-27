المتهمان بالتنقيب عن الآثار: دجال أكد وجود مقبرة أثرية بالمنزل

أدلي عاطلان متهمن بالحفر والتنقيب عن الآثار باعترافات تفصيلية، أمام نيابة المطرية التي أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق، حيث أكدوا أن العقار الذي يحفران أسفله ملك أحدهما، وعقب زيارة أحد تجار الآثار له وبمعاينة المنزل تبين أن أسفله مقبرة اثرية.وأضاف المتهمان في التحقيقات أن تاجر الآثار استعان بأحد الدجالين، الذي ادعي أنه يتواصل مع الجن ويخبرونه عن مكان الآثار، وبالفعل حدد لهم مكان مقبرة أثرية أسفل المنزل وأمرهم بالحفر والتنقيب، مشيرين الي انهم في حال نجاحهم في العثورعلي المقبرة، كانوا سيتقاسمونها ياخذون هما الثلث والتاجر والدجال الثلثان.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المطرية، يفيد بتضرر "م. س. ا" "31 سنة"، فني صيانة، و"أ. ف. ا" "39 سنة"، عامل، من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص.وأثبتت التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي (تنقيب عن آثار) بإجمالي حبس 4 سنوات، ومقيم بذات العنوان "مالك العقار" موظف بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزته "طبنجة" صوت، واعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.