استكمالا لـ«تكافل وكرامة».. كيف يوفر برنامج «فرصة» وظائف عديدة للشباب؟

مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة؛ بهدف التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد من الشباب، وقد تم تفعيل المبادرة بالفعل داخل بعض محافظات الصعيد، على أن تتوسع في المحافظات الأخرى قريبًا.تستهدف مبادرة «فرصة» بعض الفئات المجتمعية مثل المرأة وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، والتمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة ومحدودة الدخل، في إطار وضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج، واكساب الخبرات والدمج في سوق العمل والإنتاجية، ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.يعمل البرنامج على استهداف القادرين على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، كما يوفر برنامج «فرصة» أكثر من 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة، ويعتمد أيضًا على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.الحاجة وداد، إحدى المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، تحكي خلال حديثها مع «الدستور»، رحلتها مع المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي: «لدى ستة أولاد لم استطع تلبية احتياجتهم قبل الاستفادة من مبادرات الوزارة، وبالفعل قدمت الورق المطلوب وحصلت على المعاش مؤخرًا».تابعت «وداد»: «ازدادت سعادتنا حين سمعنا عن انطلاق مبادرة أخرى من قبل الوزارة استكمالًا لـ"تكافل وكرامة"، وبالفعل توجهوا أبنائي حاليًا للتقديم على برنامج "فرصة" الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل التجاري، ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية».يذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» مليون و547 ألفًا و221 شخصًا، وبلغ عدد المستفيدين من «كرامة» 245 ألفًا و848 شخصًا حتى شهر أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان مليونًا و175 ألفًا و136 مستفيدًا.من جانبه؛ أوضح عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، أن البرنامج يعزز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية.وأضاف «الشبراوي»، أن البرنامج يسعى أيضًا لإنشاء وحدة مركزية بعنوان «ابدأ رحلتك»؛ هدفه تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل٬ وعن تفعيل البرنامج في محافظة بني سويف: «تتميز المحافظة بالتنوع في الأنشطة الصناعية والزراعية والأعمال اليدوية، ونشاط الجمعيات الأهلية التي تمتلك رؤية مستدامة».وأكد مدير برنامج «فرصة»، على استهدافهم لتعديل سلوك المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل، وتطوير طريقة تصميم البرامج من البرامج المحلية المرتكزة على العرض والطلب، وإنشاء شبكات الدعم الشخصي من المتطوعين والموجهين وسفراء التمكين للتركيز على الأصول والفرص غير المستغلة، والتوسع في النماذج الناجحة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة حتى تتوسع رأسيًا وأفقيًا.من جهته؛ أوضح الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المحافظة المستهدفة من قبل البرنامج تضمنت عددًا من الفعاليات والأنشطة من ضمنها إطلاق برنامج «فرصة»، فهو لأبناء الأسر المنضمين لمبادرة «تكافل وكرامة» الذين أصبحوا مأهلين للانضمام إلى سوق العمل.وأكد «العقبي» أن وزارة التضامن توفلر تمويل نقدي لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدلًا من توفير الدعم النقدي، في إطار برنامج «فرصة»، مشيرًا إلى أنه تم العمل عليه وتصميمه وتنفيذه ورصد الميزانيات المطلوبة، وإطلاقه في أكثر من محافظة.