رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

استكمالا لـ«تكافل وكرامة».. كيف يوفر برنامج «فرصة» وظائف عديدة للشباب؟

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:43 ص
جريدة الدستور
هاني سميح
طباعة
مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة؛ بهدف التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد من الشباب، وقد تم تفعيل المبادرة بالفعل داخل بعض محافظات الصعيد، على أن تتوسع في المحافظات الأخرى قريبًا.

تستهدف مبادرة «فرصة» بعض الفئات المجتمعية مثل المرأة وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، والتمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة ومحدودة الدخل، في إطار وضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج، واكساب الخبرات والدمج في سوق العمل والإنتاجية، ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يعمل البرنامج على استهداف القادرين على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، كما يوفر برنامج «فرصة» أكثر من 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة، ويعتمد أيضًا على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الحاجة وداد، إحدى المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، تحكي خلال حديثها مع «الدستور»، رحلتها مع المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي: «لدى ستة أولاد لم استطع تلبية احتياجتهم قبل الاستفادة من مبادرات الوزارة، وبالفعل قدمت الورق المطلوب وحصلت على المعاش مؤخرًا».

تابعت «وداد»: «ازدادت سعادتنا حين سمعنا عن انطلاق مبادرة أخرى من قبل الوزارة استكمالًا لـ"تكافل وكرامة"، وبالفعل توجهوا أبنائي حاليًا للتقديم على برنامج "فرصة" الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل التجاري، ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية».

يذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» مليون و547 ألفًا و221 شخصًا، وبلغ عدد المستفيدين من «كرامة» 245 ألفًا و848 شخصًا حتى شهر أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان مليونًا و175 ألفًا و136 مستفيدًا.

من جانبه؛ أوضح عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، أن البرنامج يعزز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية.

وأضاف «الشبراوي»، أن البرنامج يسعى أيضًا لإنشاء وحدة مركزية بعنوان «ابدأ رحلتك»؛ هدفه تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل٬ وعن تفعيل البرنامج في محافظة بني سويف: «تتميز المحافظة بالتنوع في الأنشطة الصناعية والزراعية والأعمال اليدوية، ونشاط الجمعيات الأهلية التي تمتلك رؤية مستدامة».

وأكد مدير برنامج «فرصة»، على استهدافهم لتعديل سلوك المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل، وتطوير طريقة تصميم البرامج من البرامج المحلية المرتكزة على العرض والطلب، وإنشاء شبكات الدعم الشخصي من المتطوعين والموجهين وسفراء التمكين للتركيز على الأصول والفرص غير المستغلة، والتوسع في النماذج الناجحة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة حتى تتوسع رأسيًا وأفقيًا.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المحافظة المستهدفة من قبل البرنامج تضمنت عددًا من الفعاليات والأنشطة من ضمنها إطلاق برنامج «فرصة»، فهو لأبناء الأسر المنضمين لمبادرة «تكافل وكرامة» الذين أصبحوا مأهلين للانضمام إلى سوق العمل.

وأكد «العقبي» أن وزارة التضامن توفلر تمويل نقدي لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بدلًا من توفير الدعم النقدي، في إطار برنامج «فرصة»، مشيرًا إلى أنه تم العمل عليه وتصميمه وتنفيذه ورصد الميزانيات المطلوبة، وإطلاقه في أكثر من محافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

منذ حوالي 16 ساعة

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عودة يحيى الفخرانى للسينما مع ساندرا نشأت

منذ حوالي 10 ساعات

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

إنفوجراف

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

مشاركة سعودية مميزة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

«أمواج ريسوت».. لقطات قصصية من الحياة اليومية

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري