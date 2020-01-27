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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حسين إسماعيل: «أنا والصين» يكشف سماتها المشتركة مع مصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:57 م
حسين إسماعيل
حسين إسماعيل
نعمات مدحت
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قال حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم، إن كتاب «أنا والصين» يجمع ثلاثين عملا من بين ٢٨٠ عملا تقدم بهم المتسابقون في مسابقة "أنا والصين" والتي لم تكن منافسة بقدر ما كانت اهتمام بثقافة الصين واهتماماتها، كما يكشف عن السمات المشتركة بين مصر والصين.

وأضاف حسين في مناقشة كتاب "أنا والصين في مديح التناغم"، بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب، أن الكتاب يغوص في ثقافة الطعام لدى الصينيين، والأزهر الذي احتضن طلاب العلم، ويتطرق الكتاب إلى الحديث عن حياة الصينيين الجدد.

وأشار نائب رئيس تحرير المجلة إلى أن الكتاب يناقش عقائد الصينيون وطقوسهم خلال أداء شعائرهم الدينية، لافتا إلى أن هناك انطباعات جزئية لا تقدم صورة حقيقة عن بلد الصين وثقافتها المتعددة كما أوصى الكتاب.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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