«حكم المستشار».. كتاب عن عدلي منصور في معرض القاهرة

ظهر كتاب "حكم المستشار"، الذي يقص فترة حكم المستشار عدلي منصور لمصر، بعد حقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقام في مركز مصر المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.وتواجد الكتاب في الجناح الخاص بالصحف القومية، عن الكاتب عبدالقادر شهيب، ويعد هو الكتاب الأول الذي يتناول فترة حكم المستشار عدلي منصور.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.