هبوط حاد فى أسعار النفط بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين

واصلت أسعار النفط تراجعها للأسبوع الثاني على التوالى، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، لأكثر من 7% لتسجل أدنى مستوى، فى أكبر خسائر أسبوعية لها 4 أشهر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، فى الدول المستوردة للنفط ومنها الصين أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الطلب على الخام إذا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس نحو 2% مقارنة بأسعار الإغلاق عند أخر تداول السبت الماضى، بإجمالى 7% تراجعًا أسبوعيًا ليسجل اليوم 58.63 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 3% مسجلًا 52.98 دولار للبرميل.وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن «التوقعات المتشائمة» بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى مقومات سوق النفط.ويأتي هبوط النفط مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين التي قد تؤثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.