مارك أنتوني ينعى برايانت: أرقد بسلام يا صديقي الرائع

نعى النجم العالمي مارك أنتوني وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي برايانت، والذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.ونشر انتوني عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة تجمعه بالراحل برايانت ويتوسطهم لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام قائلًا: "عندما تتصافح يدًا بيد مع ملاك، أرقد بسلام يا صديقي الرائع، أتمنى أن يشمل الحب والسلام جميع أفراد عائلتك".