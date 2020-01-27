أحمد رزق: زوجتى من شجعتنى لتقديم «بخط الإيد»

عبر الفنان أحمد رزق، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل "بخط الإيد"، والذي تقوم بإنتاجه شركة سينرجي، مشيرًا إلى أنه مع بدء عرض المسلسل على قناة «dmc»، تلقى ردود أفعال قوية عليه بشكل كبير.وأوضح «رزق»، في تصريحات لـ«الدستور»، علي أن فكرة تقديم عمل درامي تصل حلقاته إلى 45 حلقة هو أمر شاق جدًا، مشيرًا إلى أنها أول تجربة له خارج السباق الرمضاني، مؤكدًا أن سبب دخوله في هذا الأمر هي زوجته التي شجعته للدخول في هذه التجربة.وتدور أحداث مسلسل «بخط الإيد»، في إطار كوميدي وإجتماعي، وبالأخص علاقة الرجل بالمرأة، عندما تدور في إطار سلبي، فيؤدي ذلك إلى تركهم، والابتعاد عن بعض ويندمون بعد ذلك.