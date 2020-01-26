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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مترجم «حكايات جحا الصقلي»: شخصية تتلون مع البيئة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:53 م
حكايات جحا الصقلي
حكايات جحا الصقلي
زينب صبحي - آية سالم
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قال حسين محمود، مترجم كتاب «حكايات جحا الصقلي» للكاتبة الإيطالية فرانشيسكا كوراو، إن هذه المرة الأولى التي يترجم فيها أدب شعبي، موضحا أن جحا يكشف مدى العمق الموجود في الروايات الشعبية.

أوضح محمود، في كلمته خلال ندوة «التنوعات الثقافية» المقامة ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب، بقاعة «كاتب وكتاب»، أنه يحب أن يترجم لفرانشيسكا حتى يدرك كيفية تناولها للمجتمع العربي، كما أن الكتاب صدر باللغة الإيطالية والمصرية.

تابع، أن نوادر جحا صغيرة جدا، لذلك لا يجب تسميتها بالقصص والحكايات، مؤكدا أن شخصية جحا تتلون مع البيئة التي يوضع فيها، ويعكس وجهة نظر المجتمع في رؤيته للسلطان والحاكم، فكان يرسل إليهم الحاكم النصائح على لسان أحمق مجهول.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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