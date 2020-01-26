مستشار بالصحة العالمية يكشف حقيقة انتشار «كورونا» ضمن حرب جرثومية ضد الصين

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا تمحور بشكل كبير، فهو في الأساس فيروس يصيب الحيوانات، وانتقل من الحيوان للإنسان، ولم يثبت علميًا بعد أنه من الممكن أن ينتقل من الإنسان للإنسان، ولكن ما حدث أن بعض الأطقم الطبية في الصين توفيت بسبب الفيروس.وأشار الخولي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه لا يمكن التكهن بسلوك الفيروس، لأن لديه قدرة كبيرة على التحور، موضحًا أن أسباب انتشار الفيروس هو عدم وجود أي نوع من أنواع المناعة لدى الإنسان لمواجهته.وتابع: أنه لا يوجد دواء معين معترف به من منظمة الصحة العالمة لكورونا، ولكن هناك دواء أعلنت الصين عن اكتشافه لعلاج المرض، ولكن ما زال قيد الاختبار ويحتاج لتجارب معملية واسعة.ونفى مستشار وزارة الصحة العاملية ما تردد عن أن هذا الفيروس هو نتاج حرب جرثومية، في إطار الصراع السياسي والاقتصادي على الصين، موضحًا أن هذا الأمر مستبعد علميًا، لأن الفيروس نفسه متطور للغاية، وفاجأ الجميع بعكس الحروب البيولوجية التي تستخدم فيروسات سريعة الانتشار.