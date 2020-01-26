رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار بالصحة العالمية يكشف حقيقة انتشار «كورونا» ضمن حرب جرثومية ضد الصين

الأحد 26/يناير/2020 - 10:11 م
كورونا
كورونا
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا تمحور بشكل كبير، فهو في الأساس فيروس يصيب الحيوانات، وانتقل من الحيوان للإنسان، ولم يثبت علميًا بعد أنه من الممكن أن ينتقل من الإنسان للإنسان، ولكن ما حدث أن بعض الأطقم الطبية في الصين توفيت بسبب الفيروس.

وأشار الخولي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه لا يمكن التكهن بسلوك الفيروس، لأن لديه قدرة كبيرة على التحور، موضحًا أن أسباب انتشار الفيروس هو عدم وجود أي نوع من أنواع المناعة لدى الإنسان لمواجهته.

وتابع: أنه لا يوجد دواء معين معترف به من منظمة الصحة العالمة لكورونا، ولكن هناك دواء أعلنت الصين عن اكتشافه لعلاج المرض، ولكن ما زال قيد الاختبار ويحتاج لتجارب معملية واسعة.

ونفى مستشار وزارة الصحة العاملية ما تردد عن أن هذا الفيروس هو نتاج حرب جرثومية، في إطار الصراع السياسي والاقتصادي على الصين، موضحًا أن هذا الأمر مستبعد علميًا، لأن الفيروس نفسه متطور للغاية، وفاجأ الجميع بعكس الحروب البيولوجية التي تستخدم فيروسات سريعة الانتشار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذيرات من انتشار فيروس غرب النيل فى فرنسا

المبشر.. الشاذلي: مبادرة الرئيس أنقذت 6 ملايين مصاب بفيروس «سى»

لتجنب العدوى بصالونات التجميل.. اتبع هذه النصائح

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

منذ حوالي 9 ساعات

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يدهس صور قادة الإخوان على الهواء (فيديو)

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

دراسة: الرجال يرفعون ضغط زوجاتهم

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم