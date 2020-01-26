أمريكا تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» إلى 5

أعلنت وكالة الصحة الأميركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن منذ ظهوره في الصين وامتداده إلى بعض الدول من بينهم أمريكا.وقال مسئولون أمريكيون أمس إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.وكانت الحالة الجديدة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.وأصيب أكثر من ألفي شخص بكورونا غالبيتهم في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس، بخلاف إصابة المئات.