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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر حسني يكشف سبب اعتذاره عن «The Voice Kids»

الأحد 26/يناير/2020 - 08:55 م
تامر حسني
تامر حسني
سناء إسماعيل
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كشف الفنان تامر حسني، سر اعتذاره عن برنامج "The Voice Kids"، والذي كان يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان العراقي كاظم الساهر.

وقال تامر حسني خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "MBC 4": "بشكر كل المواهب التي ذهبت وكان نفسها تشاهد تامر، وأنا كمان بحبهم ونلتقي خلال الحفلات إن شاء الله".

وأضاف: "لدي خطط أخرى خلال الفترة المقبلة لحياتي ومركز في السينما بعض الشيء واعتذرت في وقت مناسب، لكي أخطط لشيء آخر".

يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من البرنامج تضم كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

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