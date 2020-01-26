لقاء سري بين «مرشد الإرهابية» والأخوات قبل 25 يناير (فيديو)

نشرت الإعلامية أماني الخياط، شريط فيديو للقاء سري بين مرشد جماعة الإخوان مهدي عاكف، وبين عدد من فتيات الجماعة قبل 25 يناير 2011.وأضافت الخياط خلال برنامجها "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن المرشد السابق للجماعة الإرهابية كان يوجه أخوات الجماعة نحو العديد من الأفكار القطبية ومنها مفهوم جاهلية المجتمع والعديد من الأفكار التي تكفر المجتمع.في سياق متصل، نشرت الخياط فيديو للإرهابي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة الإرهابية وهو ينكر وجود ما يُسمى بتنظم دولي للإرهاب.