المسماري: تركيا نقلت 8 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، إن عملياتنا في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار، لكنها عمليات استباقية ورسالة للميليشيات الإرهابية.واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، تركيا بأنها تنقل مسلّحي تنظيم جبهة النصرة (8 آلاف إرهابي) من سوريا إلى ليبيا.وقال المسماري، الأسبوع الماضي، إنه تم رصد تسريب مجموعة من الإرهابيين تم نقلهم من سوريا عن طريق تركيا في منطقة الجنوب الغربي، تحت إشراف المخابرات التركية في إطار محاولتهم العودة إلى الجنوب الغربي في ليبيا من أجل تنظيم خطوط مواصلات التنظيم إلى ليبيا.