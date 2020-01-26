دبلوماسي: السيسي حقق إنجازات ملحوظة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

قال بشير ماچي الوزير المفوض بسفارة نيجيريا بالقاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات ملحوظة للقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.وأضاف ماچي، في كلمة له نائبًا عن السفير النيجيري خلال ندوة أقيمت في بانوراما إفريقيا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بتمكين المرأة في مصر وإفريقيا لأنها أساس المجتمع، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي علي رأس أولويات بلاده.وأوضح أن عقد منتدى الشباب بشكل دوري يعزز تبادل الثقافات والأفكار بين مختلف شباب العالم، ويسهم في تمكين الشباب على كل الأصعدة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للقيادة المصرية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه مصر دائمًا في دعم دول القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات بين مختلف دول القارة وترسيخ الاستقرار والسلام.وحول العلاقات المصرية النيجيرية، أكد ماجي أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن بلاده تحرص دائمًا على المشاركة في الأحداث العالمية التي تستضيفها مصر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.